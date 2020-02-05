Пять людоедов устроились на работу. Генеральный директор показал им
кабинет и говорит:
- Ребята работайте, только сотрудников не трогайте, к вашим услугам
наша столовая, все за счет фирмы.
Проходит два месяца. Генеральный приходит, говорит:
- Ребята, молодцы! Я вами очень доволен. Вот только вы нашу уборщицу
не видели? В офисе грязно, а ее второй день нет.
Людоеды божатся, что ни словом, ни духом. Директор уходит. Самый главный
людоед говорит:
- Ну, кто сожрал уборщицу?
Один сознается.
- Слушай, два месяца мы ели менеджеров, пиарщиков, рекламщиков, маркетологов,
бухгалтеров - никто ничего не замечал. Зачем ты сожрал уборщицу?
еще анекдот!