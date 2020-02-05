05.02.2020

2020-02-05 18:25:04

Узнать все секреты здоровья можно на выставке во Владимире

В чем секрет здоровья? Узнаете на 14-ой межрегиональной выставке Торгово-промышленной палаты в Экспоцентре. Здесь собрались эксперты в области медицины, правильного питания и красоты.

Медицинские приборы, лечебные товары, салоны оптики. На выставке Торгово-промышленной палаты "Секреты здоровья" собрались профессионалы из Владимира и 18 регионов России. Кроме полезных покупок, здесь можно получить консультации работников социальной защиты.

Елена Беряцкене, директор управления социальной защиты населения по городу Владимиру: «Жители города Владимира очень часто сюда приходят, эти выставки очень популярны, и попутно получить услуги, которые оказывает социальная сфера города Владимира - это очень важно».

Секрет здоровья - в правильном питании. Жирные кислоты Омега-3, которые содержит рыба, защитят сердце от хронических болезней. Стенд рыбной продукции из Камчатки собрал десятки владимирцев. Здесь можно приобрести белорыбицу, нерку, сельдь, тунца и многое другое. Любители деликатесов найдут для себя чавычу. По вкусу эта рыба близка к семге, но она менее калорийная, что позволяет использовать ее для диетического питания. Перед покупкой все продукты можно попробовать. Торговая точка находится на первом этаже Экспоцентра.

Анастасия Лисина, покупатель: «Как приезжает сюда рыба - я не устою перед рыбой, приезжаю каждый раз. Покупаю разную рыбу. И для того чтобы попробовать, и себя побаловать, и родственников. Ну, я очень люблю рыбу, очень».

Сохранить свежесть продуктов поможет посуда "Пчелка". Ее предлагает центр удобных мелочей на втором этаже. Герметичные крышки надолго сохранят свежесть продуктов. Кроме хранения в ней можно разогревать, размораживать и готовить пищу. Новинка выставки среди эко-товаров - губки и салфетки для уборки без моющих средств.

Евгения Буцаева, представитель «Центра удобных мелочей»: «Силиконовые губки, абразивные губки, опять же без моющих средств можно почистить любой налет, нагар на сковородках, чашках, кружках - на чем угодно».

«Секреты здоровья» - это два этажа выставочных залов и площадь перед Экспоцентром. Узнать много полезного о здоровом образе жизни, получить консультации и приобрести необходимые товары можно до 8 февраля включительно.

Наталья Головешкина, Ольга Павловская, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»

