При оформлении протоколов об административных правонарушениях 36-летний мужчина предложил сотруднику полиции денежные средства в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности...

Инспекторы ГИБДД задержали мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.Сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве на Абельмановской улице было остановлено транспортное средство – экскаватор-погрузчик.В ходе проверки документов у водителя, полицейскими выявлены административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами» и 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».При оформлении протоколов об административных правонарушениях 36-летний приезжий из ближнего зарубежья предложил сотруднику полиции денежные средства в размере 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности.Гражданин был неоднократно предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако проигнорировал данное предупреждение и положил деньги на заднее сиденье служебного автомобиля, после чего был задержан.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60