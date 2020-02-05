Вечером 5 февраля на улице Академика Бочвара в Москве загорелась детская спортивная школа. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания около 170 человек, сообщает . По предварительным ..

Вечером 5 февраля на улице Академика Бочвара в Москве загорелась детская спортивная школа. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания около 170 человек, сообщает "".По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети в учебном кабинете на третьем этаже. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Пострадавших в результате инцидента нет.