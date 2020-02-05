Двое мужчин обвиняются в хищении товара на сумму более 25 тысяч рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Муромского района и 52-летнего жителя города Мурома. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Сообщение о незаконном проникновении в магазин и краже товара поступило в дежурную часть полиции утром 31 июля прошлого года.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестные, взломав дверь, проникли в помещение торговой точки, откуда похитили семь бутылок со спиртным различных марок.Ущерб от повреждения имущества и хищения товара составил более 25 тысяч рублей.Полицейские по «горячим следам» провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого подозреваемые были задержаны в доме у одного из фигурантов.В содеянном злоумышленники сознались, пояснив, что накануне вечером собрались приобрести спиртное, однако магазин уже был закрыт. Используя топор и монтировку, они взломали дверь, проникли в торговую точку и совершили хищение товара.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.