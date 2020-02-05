05.02.2020

2020-02-05 10:45:03

В муромской детской больнице маленькие пациенты стали меньше стоять в очередях

Дежурный врач, кабинет доврачебного приема, возможность получить консультацию медика без предварительной записи – в детской больнице округа Муром с ноября 2019 года осуществляется проект «Добрая поликлиника».

Опыт детской больницы был представлен на конференции, посвященной актуальным вопросам педиатрии, которая проходила в Муроме на минувшей неделе.

Одним из ключевых показателей успешности проекта стало снижение более чем в 6 раз ожидания в очередях (с 95 мин. До 15). Это стало возможно благодаря организации кабинета дежурного врача, в котором маленькие пациенты могут получить неотложную помощь, получить справку после выписки из стационара или попасть на прием без предварительной записи. Каждый день, с 8 утра и до 8 вечера. Также нет необходимости стоять в очереди к педиатру за получением справки в спортивную секцию или за направлением на анализы – все эти функции взял на себя кабинет доврачебного приема, осуществляющий прием также с 8 до 8.

Наработки муромских коллег будут взяты на вооружение и другими учреждениями области, сообщает Департамент здравоохранения области.