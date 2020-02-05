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<a href="https://33live.ru/novosti/05-02-2020-v-podmoskove-muzhchina-ubil-koshku-na-glazax-syna-.html" target="_blank">В Подмосковье мужчина убил кошку на глазах сына </a> - В Подмосковье мужчина убил кошку на глазах малолетнего сына, после чего выбросил ее из окна второго этажа. Происшествие случилось в поселке Гарь-Покровское. По предварительным данным, ..