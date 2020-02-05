В Подмосковье мужчина убил кошку на глазах малолетнего сына, после чего выбросил ее из окна второго этажа. Происшествие случилось в поселке Гарь-Покровское.
По предварительным данным, ..
В Подмосковье мужчина убил кошку на глазах малолетнего сына, после чего выбросил ее из окна второго этажа. Происшествие случилось в поселке Гарь-Покровское.
По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело, сообщает .