Высокотехнологичные гаджеты и смартфоны могут подорожать в России из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае. Эксперты прогнозируют, что скачок цен произойдет уже в начале весны, ..

Высокотехнологичные гаджеты и смартфоны могут подорожать в России из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае. Эксперты прогнозируют, что скачок цен произойдет уже в начале весны, сообщаетАналитики рынка мобильных устройств отмечают, что разгул болезни способен провести к приостановке работы заводов, в результате чего цены на их продукцию повысятся на 1,5-3%. При этом коронавирус ударит по всем китайским гаджетам, а также производящимся на территории страны техники Apple и Samsung, передают