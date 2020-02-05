Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила Следственному комитету России (СКР) и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты, сообщает газета Известия.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила Следственному комитету России (СКР) и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты, сообщает газета "Известия".СКР и МВД оценят возможность признавать действия, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК "Невыплата зарплаты…" преступлением средней тяжести, а действия, предусмотренные ч. 3, — тяжким преступлением.Наказание за невыплату зарплаты более чем за два месяца увеличат до пяти лет лишения свободы. Если же последствия задержки квалифицируют как тяжкие, то работодателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.МВД представит свое мнение по этому вопросу после того, как свою оценку представит СКР.За частичную невыплату двухмесячной зарплаты предусмотрено наказание в виде лишения свободы на два года, а за полную невыплату — на срок до трех лет. Закон предусматривает также штраф в размере до 500 тыс. руб., общественные работы и дисквалификацию работодателя на срок до пяти лет.Однако наказание последует только в том случае, если работодатель не перечислил зарплату из корыстных или личных интересов. Если такое преступление совершено впервые, работодатель может избежать уголовной ответственности, погасив все долги в течение двух месяцев после возбуждения уголовного дела.