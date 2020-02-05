Самолеты ВКС России, которые везут домой наших соотечественников из китайского Уханя, дозаправились на аэродроме Восточного военного округа и летят в Тюменскую область - конечный пункт своего назначения.

Самолеты ВКС России, которые везут домой наших соотечественников из китайского Уханя, дозаправились на аэродроме Восточного военного округа и летят в Тюменскую область — конечный пункт своего назначения. Первым рейсом везут 80 человек, вторым 64. В Тюмени первый борт ждут примерно к 9 утра по Москве, передает телеканал "Россия 24".Штаб по профилактике коронавируса 2019-nCoV сообщает, что в аэропорту "Рощино" пассажиров встретит команда специалистов в защитных костюмах. Кроме пограничников и сотрудников таможни, там будут также сотрудники санэпидконтроля. После необходимых процедур людей повезут в центр временного размещения на автобусах, минуя здание терминала. На карантине пассажиры проведут две недели.