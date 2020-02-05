05.02.2020

2020-02-05 08:50:03

Владимирские борцы примут участие в первенстве страны

Владимирские борцы отобрались на первенство страны, которое пройдет весной. 4 воспитанника школы олимпийского резерва по спортивной борьбе завоевали золотую, 2 серебряные и бронзовую медали на первенстве ЦФО.

Первое место у Енисея Игнатьева, Арсений Муравьев и Данила Фирсов завоевали серебро, Павел Иванов - бронзу в своих весовых категориях.