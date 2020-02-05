У них с собой был полимерный пакетик с порошкообразным веществом

1 февраля во Владимире полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в распространении наркотиков. По информации УМВД России по Владимирской области, у них с собой был полимерный пакетик с порошкообразным веществом.Также полицейские нашли у 42-летнего мужчины и 26-летней девушки две фальшивые банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Их задержанные планировали продать. Экспертиза показала, что в пакетике было 1,19 грамма мефедрона.В отношении задержанных возбудили два уголовных дела: за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков, а также за хранение поддельных денег. Полицейские выясняют каналы приобретения запрещённого вещества и фальшивых денег.