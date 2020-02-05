Израильские истребители атаковали военные объекты радикального движения ХАМАС. Одной из целей стал цех по производству оружия.

Израильские истребители атаковали военные объекты радикального движения ХАМАС. Одной из целей стал цех по производству оружия. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.Там подчеркнули, что удар стал ответом на действия радикалов, которые запустили из сектора Газа ракеты и воздушные шары со взрывчаткой. Все они упали на израильской территории в местности, где никто не проживает.Информации об ущербе и раненых нет, сообщает телеканал "Россия 24".