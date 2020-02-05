Задержанному в Москве по подозрению в издевательстве над пятилетним пасынком мужчине может грозить до трех лет в колонии. Ему инкриминируют истязание малолетних детей, тогда как раньше речь шла об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Задержанному в Москве по подозрению в издевательстве над пятилетним пасынком мужчине может грозить до трех лет в колонии. Ему инкриминируют истязание малолетних детей, тогда как раньше речь шла об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Допрос подозреваемого сняли на видео."Нервный срыв из-за того, что я сыну чуть ногу не сломал. Вот это видео, которое показали, (это было) в первый раз. Остальное время я всегда кричал и по попочке бил. И упражнения делал до "Пап, я устал!", и ложились спать", — признался 38-летний Мурат Шхануков.Речь идет о кадрах, сделанных вечером 26 января, когда мама мальчика вместе с другими родственниками уехала на похороны в Кабардино-Балкарию. В квартире, кроме мальчика и отчима, находилась ее 19-летняя сестра, которая и сняла видео. Но с ее слов следует, что этот случай не единичный."В течение 10 дней я наблюдала такую картину. До старших не могла дозвониться, потому что все были на похоронах. В тот день я хотела выйти с ребенком, но дверь была закрыта на ключ. На следующий день я показала видео его матери и старшим сестрам, пошли и заявление написали", — рассказала девушка.Сам Мурат продолжает настаивать, что просто сорвался из-за проказ пасынка и его нежелания ложиться спать. Но после обращения родственников супруги в полицию он несколько дней скрывался в Подмосковье."Да, я виноват очень, признаю свою вину", — заявил мужчина на допросе.Сегодня суд изберет ему меру пресечения, следствие настаивает на аресте.