Он перебегал железную дорогу в неположенном месте

В Александрове на железнодорожной станции погиб 31-летний мужчина. По информации ЛУ МВД РФ на транспорте, он перебегал железнодорожные пути в неустановленном месте и не заметил поезда.От полученных травм он скончался на месте.