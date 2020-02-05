05.02.2020

2020-02-05 15:50:03

Житель Владимирской области может прокормиться на 4 тысячи рублей в месяц

Владимирстат подсчитал сколько стоил стандартный продуктовый набор в минувшем году

Например, по данным статистики, стоимость условного фиксированного набора потребительских товаров (на его основе сопоставляют покупательную способность населения в разных регионах) в конце декабря составила 15742 рубля. За год этот показатель вырос на 2,9%.

Стоимость же минимального набора продуктов питания на месяц в среднем по области в конце декабря составила 3930 рублей. За год он подорожал на 1,2%.