Текущая ситуация, связанная с эпидемией коронавируса в Китае, отрицательно сказывается на золоте, так как инвесторы в этой ситуации, в качестве тихой гавани выбирают не драгоценный металл, а швейцарский франк, японскую йену и доллар США, с которым золото находится в обратной корреляции.

Текущая ситуация, связанная с эпидемией коронавируса в Китае, отрицательно сказывается на золоте, так как инвесторы в этой ситуации, в качестве "тихой гавани" выбирают не драгоценный металл, а швейцарский франк, японскую йену и доллар США, с которым золото находится в обратной корреляции, отмечает Евгений Афанасьев, начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития.Таким образом, в феврале ожидается консолидация золота в диапазоне: 1540 — 1600 долларов за тройскую унцию (USD/Oz) с дальнейшим ростом в течение года в направлении 1625 доллара за унцию.Интерес инвесторов переключится на золото только в случае активного распространения инфекции коронавируса на территории США и западной Европы, поскольку в этом случае возникает риск глобального экономического кризиса.Цены на золото:Другие, существенные для золота факторы, в перспективе одного месяца не будут оказывать сильного воздействия на цену золота. Вот эти факторы:1. Торговая война США — Китай поставлена на паузу до ноябрьских выборов в США;2. ФРС США, кажется, не будет торопиться со снижением ставки, так как инфляция в США не проявляет роста;3. Конфликты на Ближнем Востоке, не перерастающие в большую войну, оказывают только локальную поддержку цене на золото.Серебро в феврале в перспективе будет торговаться в диапазоне: 17,20 — 18,40 долларов за тройскую унцию, палладий в диапазоне: 2300 — 2500 долларов за тройскую унцию.Цены на серебро:Серебро и палладий в большей степени промышленные, а не инвестиционные металлы — эпидемия коронавируса в Китае отрицательна для них, так как может привести к падению спроса на эти металлы со стороны таких отраслей Китая как машиностроение, производство электронных изделий и автомобилестроение. Последнее особенно актуально для палладия, используемого в нейтрализаторах выхлопных газов автомобилей.Цены на палладий:Однако, присутствующий на рынке дефицит предложения палладия, возможно, позволит ему продолжить обновлять рекордные цены даже в этих условиях.