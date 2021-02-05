Во Владимире подходит к концу суд по ее делу о миллионных взятках.

Во Владимире подходит к концу суд по ее делу о миллионных взятках.Подсудимая обвиняется должностных полномочий и получении от поставщиков медицинской техники взяток в крупном размере.Напомним, что с августа 2018 года по октябрь 2019 года она обеспечила победу конкретной коммерческой фирмы в электронном аукционе на поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей, сообщил сайтЗа это она в конце августа получила незаконное денежное вознаграждение в размере 950 тыс. рублей. В результате областному бюджету причинен ущерб на общую сумму более 4 млн рублей.В июле 2019 года она получила от той же фирмы еще 500 тыс. рублей за обеспечение победы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.Обвинение запросило для нее от суда реальный срок - 6 лет общего режима.Приговор в октябрьском райсуде должен быть оглашен 8 февраля.