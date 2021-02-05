Руководитель группы корпоративного долга Станислав Боженко, отвечающий за анализ эмитентов корпоративных облигаций России и стран СНГ, занял первое место среди российских аналитиков.

По итогам голосования в номинации Global Fixed Income Research Team, которое ежегодно проводит Institutional Investor, команда аналитиков ВТБ Капитал признана лучшей в категории «Развивающиеся рынки Европы, Ближнего Востока и Африки: Россия». Руководитель группы корпоративного долга Станислав Боженко, отвечающий за анализ эмитентов корпоративных облигаций России и стран СНГ, занял первое место среди российских аналитиков.При определении итогов голосования Institutional Investor учитывает количество голосов, отданное респондентами - участниками рынка - за каждого претендента. При этом голоса респондентов имеют разный вес и учитываются относительно уровня респондента и места, которое он присудил. В финал выходят те участники, которым респонденты отдали не менее 35% голосов за третье место и выше.Дмитрий Дмитриев, руководитель аналитического департамента ВТБ Капитал, отметил: «Аналитическая команда ВТБ Капитал по рынкам облигаций и макроэкономике по итогам голосования обошла не только российских, но и международных конкурентов. Такой результат стал возможен благодаря глубокому пониманию российской экономики и финансовых рынков, а также налаженному взаимодействию внутри команды между различными направлениями. В непростых условиях 2020 года мы сохранили эффективность коммуникаций и сотрудничества, что стало нашим несомненным преимуществом».Информация о ВТБ Капитал:АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 960 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 320 млрд долларов США.ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по M&A-сделкам, финансирование инфраструктурных проектов, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и на рынке акций, аналитические услуги, а также управление активами.ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в России и на глобальных рынках по версии ведущих международных изданий, включая Euromoney, EMEA Finance, Global Finance. ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg, Thomson Reuters и Mergermarket c 2009 года. Аналитическая команда ВТБ Капитал в 2018 году стала лучшей в России по версии Institutional Investor и Extel Survey.