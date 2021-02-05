ООО «Энергетик» - компания, которая за короткий срок времени создала в Карабаново одну из самых современных и надёжных систем электроснабжения в России. Залог выдающихся результатов ..

ООО «Энергетик» - компания, которая за короткий срок времени создала в Карабаново одну из самых современных и надёжных систем электроснабжения в России.Залог выдающихся результатов кроется в упорстве и профессионализме её сотрудников, самоотверженно трудящихся на благо общества. Увы, в последнее время коллектив не может полностью сосредоточиться на созидательной работе – немало сил отнимает судебная тяжба. Однако сдаваться в «Энергетике» не привыкли. О судебных баталиях и бескомпромиссной гражданской позиции нам рассказал генеральный директор ООО «Энергетик» Василий Окунев.Главный документ- Давайте начнём с сути конфликта. Расскажите, с чего всё началось?- «Энергосбыт Волга» - гарантирующий поставщик, сбытовая компания. Она подала на нас в суд за долги, якобы, чтобы компенсировать потери. Что это значит? Моя организация – сетевая. Она снимает все показания приборов учёта чётко в определённое законом время в конце месяца. Мы делаем сводный акт – его называют «форма поступления в сеть», а вот по счётчикам – это уже «полезный отпуск». Между ними получается разница, которую называет «потери».Для оплаты потерь у нас есть второй тариф. Его предусматривает государственное регулирование. Кроме меня по закону на участке, который находится под юрисдикцией нашей компании, никто формировать его не может. Однако «Энергосбыт Волга» взялась за это.- В результате чего возникают потери?- Это технические потери. У нас есть 2 тарифа: первый – на осуществление хозяйственной деятельности, а второй – на компенсацию потерь. Суть - в разнице потери, которую спонтанно указывает сбытовая компания, не давая при этом никаких документов. А у нас всё официально, чётко и понятно. И самый главный документ, который подтверждает нашу правоту – это сводный акт, в котором числятся все абоненты: частный сектор, администрация, учреждения... Там отображены все приборы учёта.Компания «Энергосбыт Волга» ставит перед собой 2 главных цели – коммерция и бизнес, добиваясь ихлюбыми путями. Но есть законодательная база. Важнее всего для нас – федеральный закон №35. Он ясно регламентирует все направления, которые должна выполнять любая организация, как энергосбытовая, так и сетевая. Этот закон дополняет постановление правительства №442. В нём конкретно описано, кто чем должен заниматься.«Энергосбыт Волга» "вешает" на нашу компанию «коммуналку». При этом в законе прописано, что этим должны заниматься управляющие компании. Дело в том, что в своё время в энергетике всё разделили. Генерацию, сетевые организации и продажи электроэнергии. Сбытовая компания – занимается продажей электроэнергии, а сетевая - транспортирует её от места приёма до абонентов.- С какого момента вы стали взаимодействовать с этой компанией?- Они пришли в апреле 2019 года, до этого мы 10 лет работали совершенно нормально. Компания весьма быстро «оперилась» и подала на нас в суд.Сделали выводы- Вам выдвинули какие-то требования?- Требуют компенсировать потери. Суммы от заседания к заседанию увеличивают - за один месяц 50 с лишним тысяч рублей, затем за второй, третий... в общей сложности там «набежало» около 3 млн. рублей. Между тем процитирую фрагмент текста из нашей апелляционной жалобы: «В ходе рассмотрения дела ответчик (то есть я) многократно заявлял о том, что он не отказывается оплачивать потери, а лишь просит надлежаще документально обосновать (предоставить обусловленные договором документы) откуда взялись цифры, которые заявил истец».Однако, несмотря на наши требования, никаких обоснований не предоставили. Суд первой инстанции поддержал «Энергосбыт Волгу». Также в решении суда сказано, что наша компания оспаривает размер «объёма потерь электроэнергии в электрических сетях, определённого истцом», но доводы и доказательства, представленные в их подтверждение, в решении не приводят, их не анализируют и не дают им правовой оценки.Дальше также очень интересно: «В соответствии с представленным ответчиком обоснованием, доводы истца о наличии задолженности по договору (договор нашей компании со «Сбытом» №189) несостоятельны, в связи с чем иск подлежит отказу в удовлетворении». Однако суд первой инстанции не принял это во внимание.И теперь обратимся к статье 270 АПК РФ. Если её внимательно прочитать, то выяснится, что при вынесении решения по нашему делу, суд, на наш взгляд, допустил много нарушений. В апелляционной жалобе мы пишем: «Ошибочные выводы суда первой инстанции сделаны в результате нарушения процессуальных правил оценки доказательств, неправильного применения норм материального и процессуального права, а также несоответствия изложенных в решении выводов суда обстоятельствам дела».«Смотреть правде в лицо»- Какими будут ваши дальнейшие действия?- Буду добиваться правды. Любыми путями. Даже если сейчас суд обяжет меня платить, я продолжу борьбу, буду привлекать телевидение. Я не остановлюсь. У меня хоть и маленький коллектив, но за мной стоят достойные люди, за которых я несу ответственность. Если я сдамся, то зачем вообще занимать руководящую должность? Я должен доводить «до ума» даже самые маленькие вопросы. Ведь мы все живём плохо только потому, что руководствуемся принципом «моя хата с краю». А нужно всё доводить от начала до конца.- Выходит, что вы, как вы считаете, столкнулись с явными нарушениями закона? Вы не пытались обращаться в другие инстанции? В ФСБ, например...- Тут суть в чём? Я только получил экспертное заключение, над ним очень долго работали специалисты Российского энергетического агентства. Для начала решил обратиться к СМИ, а затем буду "стучаться в другие двери".Я всегда стараюсь смотреть правде в лицо. Мы до такой степени погрузились в приспособленческую форму жизни, что нами скоро будут руководить, как роботами. А нужно действовать. Обмана много, только люди глубоко не «копают». И, к сожалению, некоторые юристы тоже стали такими, не хотят разбираться в пачках документов.Поэтому мы и беднеем, теряем в профессиях, в законодательстве, во всех институтах, формирующих наше общество.- А вы можете привести примеры таких же ситуаций у своих коллег?- Эта история случается во всех регионах, просто никто не придаёт её огласке...Кстати, компания "Энергетик" подала апелляционную жалобу, судебная тяжба ещё продолжается, «АиФ - Владимир» следит за развитием событий.Генеральный директор ООО «Энергетик» Василий Окунев:"У меня хоть и маленький коллектив, но за мной стоят достойные люди, за которых я несу ответственность. Если я сдамся, то зачем вообще занимать руководящую должность?"