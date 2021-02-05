Сейчас пожилым людям разрешается обращаться за медицинской помощью, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от жилья, а также ходить в ближайший магазин или аптеку.

Во Владимирской области до 21 февраля продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.Сейчас пожилым людям разрешается обращаться за медицинской помощью, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от жилья, а также ходить в ближайший магазин или аптеку.Освобождаются от соблюдения домашнего карантина лишь те, кто прошёл вакцинацию от коронавируса, либо имеют справку о наличии антител.«В регионе продолжается доставка пенсионерам продуктов питания и предметов первой необходимости. Они могут обращаться по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112», - резюмировали в обладминистрации.