На трассе в окрестностях поселка Элеватор в Рязанской области лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка, передает . От полученных травм двое мужчин погибли на месте. Девушка с ..
<a href="https://33live.ru/novosti/05-02-2021-dva-cheloveka-razbilis-nasmert-v-dtp-pod-ryazanyu.html" target="_blank">Два человека разбились насмерть в ДТП под Рязанью</a> - На трассе в окрестностях поселка Элеватор в Рязанской области лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка, передает . От полученных травм двое мужчин погибли на месте. Девушка с ..
[url=https://33live.ru/novosti/05-02-2021-dva-cheloveka-razbilis-nasmert-v-dtp-pod-ryazanyu.html]Два человека разбились насмерть в ДТП под Рязанью[/url] - На трассе в окрестностях поселка Элеватор в Рязанской области лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка, передает . От полученных травм двое мужчин погибли на месте. Девушка с ..