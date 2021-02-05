На трассе в окрестностях поселка Элеватор в Рязанской области лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка, передает . От полученных травм двое мужчин погибли на месте. Девушка с ..

На трассе в окрестностях поселка Элеватор в Рязанской области лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка, передает . От полученных травм двое мужчин погибли на месте. Девушка с многочисленными переломами попала в больницу. Она находится в коме. Подробности трагедии устанавливаются.