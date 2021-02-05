Новоиспеченный президент США Джо Байден не сдерживается, когда говорит о России. Например, недавно, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, американский лидер раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Новоиспеченный президент США Джо Байден не сдерживается, когда говорит о России. Например, недавно, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, американский лидер раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Путиным.Джо Байден заявил, что США не станут сдаваться из-за агрессивных действий России. Он пояснил, что имеет в виду вмешательство в американские выборы, кибератаки и отравления граждан. Якобы именно об этом преемник Дональда Трампа недавно разговаривал с Владимиром Путиным.Также Байден отметил, что США намерены "без колебаний заставлять Россию платить". Мол, таким образом будут защищены интересы американского народа. Кроме того, по словам американского лидера, США станут "более эффективны" по вопросу России, работая "в коалиции с партнерами-единомышленниками".Напомним, Москва неоднократно опровергала обвинения, которые озвучивает Байден. На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о "санкционных рефлексах американских законодателей". Представитель Кремля отметил, что такие подходы абсолютно недопустимы в двусторонних отношениях.Ранее стало известно, что Джо Байден и Владимир Путин . Теперь США и Россия сокращают ядерный арсенал до 700 межконтинентальных баллистических ракет и 1 550 боеголовок.