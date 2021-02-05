Более трёхсот школьников- ребят из многодетных семей и воспитанников соцучреждений побывали с экскурсией на фармацевтической компании Генериум в посёлке Вольгинский, Петушинского района.

Более трёхсот школьников- ребят из многодетных семей и воспитанников соцучреждений побывали с экскурсией на фармацевтической компании Генериум в посёлке Вольгинский, Петушинского района.Ребята познакомились с этапами разработки и производства лекарственных препаратов, увидели научные лаборатории компании . Многие из них хотят устроиться на работу именно сюда.Юлия Гуляева, ученица 10 класса Вольгинской школы:- Я непосредственно хочу пойти учиться либо на биотехнологию, либо на химическую технологию. То есть в моих планах пойти возможно сюда работать даже. Наука - это то, что меня очень сильно интересует, что меня вдохновляет. И это то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь.А в Гусь-Хрустальном школьники побывали в цехе местного Хрустального завода. Ребята увидели, как рождаются уникальные изделия из стекла и даже попробовали себя в роли стеклодувов.Акцию "Мой выбор" проводят местные отделения партии "Единая Россия". Благодаря этой программе школьники старших классов могут узнать больше о предприятиях родного города.Алексей Соколов, глава администрации г. Гусь-Хрустальный:- Многие школьники на самом деле и никогда не были на предприятиях и даже не знают, что они делают, какую продукцию выпускают, как здесь работают, как живёт предприятие. И соответственно наша задача в рамках этой акции охватить максимальное количество школьников и показать все наши предприятия для того, чтобы ребята могли сделать осознанный выбор.