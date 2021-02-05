Получен ответ на обращение к начальнику железнодорожного вокзала города Владимира с вопросом об установке эскалатора.

Получен ответ на обращение к начальнику железнодорожного вокзала города Владимира с вопросом об установке эскалатора.В нем дирекция железнодорожных вокзалов, структурное подразделение Горьковская региональной дирекции железнодорожных вокзалов сообщила, что вопрос оборудования вокзала пассажирскими лифтами рассматривался руководством ОАО «РЖД».Но не был включен в инвестиционную программу на 2021 год «в связи со сложной экономической ситуацией, связанной с пандемией «COVID-19».Сегодня рассматривается вопрос о реконструкции владимирского железнодорожного вокзала. Перед началом проектно-изыскательских работ будет проведен «круглый стол» по обсуждению будущего проекта реконструкции здания, говорится в ответе.