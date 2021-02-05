Потерпевшими по делу являются 19 граждан.

Направлено в суд уголовное дело в отношении жителей Кольчугина и Собинки. Они обвиняются в мошенничество в крупном и особо крупном размерах.Установлено, что в 2017 году злоумышленники создали для вкладчиков видимость успешной организации, способной принимать наличные денежные средства граждан на условиях выплаты высоких процентов. В действительности никаких фирм не регистрировали и никакой предпринимательской деятельностью не занимались.Завладев денежными средствами вкладчиков, они частично тратили их в личных целях, а другую часть использовали для создания видимости успешного имиджа фирмы.Потерпевшими по делу являются 19 граждан, общая сумма ущерба составила около 9,5 млн рублей.Допобавим, что по аналогичным фактам преступной деятельности, выявленным ранее, Октябрьским районным судом города Владимира один из мошенников осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, второй - к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев условно с испытательным сроком 4 года.Вину в инкриминируемом деянии обвиняемые признали в полном объеме.Изображениес сайта