Сергей Светлаков – многодетный папа. Юморист души не чает в наследниках и активно участвует в их воспитании и развитии.

Сергей Светлаков – многодетный папа. Юморист души не чает внаследниках и активно участвует в их воспитании и развитии.Первенец Сергея Светлакова – дочь Настя, появилась на свет 12декабря 2008 года. Наследницу комику родила первая супруга – Юлия Светлакова, вдевичестве Ворончихина. Интересно, что маленькая Настя пришла в этот мир в деньрождения самого Сергея.Комик с особым трепетом относится к дочке. Артист уверен,что хороший отец обязан уметь ухаживать за ребенком. В свое время он вставал ккрохе ночью и менял пеленки.Насте Светлаковой уже 12 лет. По словам юмориста, девочкаучится в школе и увлекается соцсетями. У наследницы знаменитости есть аккаунт в"ТикТок". Раньше девочка занималась рисованием, ходила на теннис, однако впоследнее время охладела к этим хобби.Когда Насте было всего четыре, ее мама и папа развелись. Второйсупругой Сергея Светлакова стала Антонина Чеботарева.18 июля 2013 года избранница подарила юмористу сына,которого назвали Иван. Отпрыск знаменитости уже ходит в школу. По словамСветлакова, наследник учит английский, а с недавнего времени еще китайский. "Какродителю проверять китайский?" – удивляется Сергей.Иван серьезно увлечен футболом. Он играет за команду"Атлетик" из Рублево. Три раза в неделю мальчик посещает тренировки, с другимиюными футболистами выезжает на соревнования. Сергей частенько приходит поболетьза Ивана и его товарищей. Сидя на трибуне, юморист очень переживает за сына.Светлаков рад, что у него с отпрыском есть общая страсть. Они вместе смотрят спортивные каналы, обсуждают профессиональных игроков,рейтинги, контракты.Раз в неделю Иван учится шахматам. Они необходимы, каксчитает Светлаков, для интеллектуального развития мальчика.16 июля 2017 года Сергей Светлаков стал многодетным отцом. Узнаменитости появился третий ребенок – Максим. Отпрыску комика летомисполнится четыре года. Максим растет очень любознательным, он живоинтересуется окружающим миром. По словам Сергея Светлакова, увлечь его чем-то несоставляет труда.