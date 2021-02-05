За последние дни резко снизился суточный прирост заражений COVID-19. Всё больше специалистов считают, что коронавирус в России сегодня отступает и конец эпидемии уже близко.

За последние дни резко снизился суточный прирост заражений COVID-19. Всё больше специалистов считают, что коронавирус в России сегодня отступает и конец эпидемии уже близко.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также заявил, что ситуация с ковидом заметно улучшается. Глава Минздрава констатировал, что за минувшие три недели число находящихся под наблюдением больных сократилось более чем на 30%. По словам политика, в настоящее время на контроле врачей находятся около 800 тысяч пациентов. В то же время он напомнил, что хоть "инфекция отступает", нельзя её недооценивать, поскольку она может спровоцировать усугубление хронических заболеваний.Об этом Мурашко рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов. Мурашко обратил внимание, что значительный позитивный эффект на ситуацию с коронавирусом в России сегодня оказывает массовая вакцинация населения. Министр добавил, что вакцины уже доставлены в регионы и их жители получают прививки, передаёт телеканал "".Кроме того, Михаил Мурашко сообщил о разработке в России новых тестов на коронавирус, которые позволят гораздо быстрее выявлять наличие или отсутствие инфекции COVID-19, сообщает телеканал "".Ранее об улучшении ситуации с коронавирусом заговорил и мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что если борьба с эпидемией будет продолжаться такими же темпами, то уже три месяца в столице можно будет отменить основные карантинные ограничения.