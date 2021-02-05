Совет народных депутатов выбрал его новым главой администрации Карабаново, отдав 8 голосов из 14.

Совет народных депутатов выбрал его новым главой администрации Карабаново, отдав 8 голосов из 14.До финального голосования дошлиТатьяна Прыткова и Илья Павлов«Я рада, что наконец избран глава администрации Карабаново. Накопилось множество проблем и вопросов, которые нужно решать. Я надеюсь, что Илья Викторович оправдает ожидания горожан и станет тем самым хозяйственником, которого все так долго ждали», — добавила Татьяна Прыткова.Ккандидатов на должность главы администрации было четверо:Илья Павлов, Татьяна Прыткова, Елена Кувшинова и Грачик Саруханян.Нов списках уже не былоАлексея Гужова, который участвовал в предыдущих двух выборах, сообщаетНовым кандидатом в этом списке стала Е.Ф. Кувшинова, которая в сентябре 2020 года одержала победу сразу на двух выборах депутатов – города Карабаново и СНД района, в итоге предпочтение отдала районному Совету депутатов и сняла свою кандидатуру, отметилПавловпланирует первым делом заняться проведением аудита спортивных и культурных учреждений. А именно проверить выполнение муниципальных заданий и материально-техническую базу. Также Илья Павлов нацелен на то, чтобы войти в областную программу и отремонтировать местный Дом культуры. За счёт областного финансирования планируется провести ремонт кровли, фасада, внутренних помещений и планомерно произвести замену технического оборудования. По словам И.В. Павлова, на это уйдёт около пяти лет.