Украинская оппозиция сообщила о начале процедуры импичмента президенту Владимиру Зеленскому. Известие прокомментировали в офисе главы страны.

Украинская оппозиция сообщила о начале процедуры импичмента президенту Владимиру Зеленскому. Известие прокомментировали в офисе главы страны.Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что импичмент является чисто пропагандистской инициативой. По ее словам, представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" хотят внести раскол в украинское общество и расшатать обстановку внутри страны.Команда Зеленского обвинила оппозиционеров в попытке спасти деньги одного из своих лидеров – Тараса Козака. Отметим, что политик является владельцем телеканалов, трансляция которых была запрещена на Украине. Власти заблокировали его активы и запретили выводить капиталы из страны.Мендель подчеркнула, что решение ввести санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK – коллегиальное. Оно получило положительный отклик в обществе. Такую меру принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на основе информации, полученной от Службы безопасности Украины (СБУ).Ранее оппозиционная партия назвала решение руководство страны о блокировке каналов "откровенной цензурой". уличили в узурпации власти и нарушении международных норм демократии. Противники призвали международные организации обратить внимание на ситуацию в стране.