Всё больше специалистов считают, что коронавирус в России сегодня понемногу сходят на нет. Некоторые даже называют сроки завершения пандемии.
Всё больше специалистов считают, что коронавирус в России сегодня понемногу сходят на нет. Некоторые даже называют сроки завершения пандемии.
В их числе – математики из СПбГУ, которые смогли вычислить приблизительную дату победы над коронавирусом. По их данным, если большая часть не имеющего иммунитета людей пройдёт вакцинацию, то в Москве суточный прирост заболеваемости упадёт до 0,1% уже в марте, а в Санкт-Петербурге – в апреле. А к маю ежедневное число новых случаев заражения будет находиться около нулевой отметки.
Мэр Москвы Сергей Собянин также считает, что ситуация с коронавирусом в Москве сегодня постоянно улучшается. Он отметил, что при сохранении тенденции к снижению заболеваемости уже через три месяца в городе можно будет отменить основные карантинные ограничения. При этом специально построенные в разгар пандемии госпитали не будут ликвидированы: они превратятся в обычные инфекционные больницы.
Коронавирус в Москве
Заболели –
937 450
Умерли –
13 701
Выздоровели –
835 168
Коронавирус в России
Заболели –
3 917 918
Умерли –
75 208
Выздоровели –
3 389 913
Коронавирус в мире
Заболели –
105 114 558
Умерли –2 284 177
Выздоровели –
75 329 719