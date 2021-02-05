Пандемия отступает с каждым днём, в том числе – в России. В связи с этим специалисты начинают задумываться о снятии карантинных мер.

Пандемия отступает с каждым днём, в том числе – в России. В связи с этим специалисты начинают задумываться о снятии карантинных мер.Об этом задумался и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он заявил, что уже к концу текущей недели власти Подмосковья могут снять ограничения на работу ночных заведений и культурных учреждений.В Москве же полным ходом идёт вакцинация. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на получение вакцины записались порядка полумиллиона человек. Порядка 400 тысяч граждан уже вакцинированы.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также констатировал, что эпидемия коронавируса в России сегодня отступает. Глава Минздрава обратил внимание, что количество находящихся под наблюдением врачей пациентов с ковидом сократилось на треть. В настоящее время на контроле медиков находятся порядка 800 тысяч человек.Коронавирус в МосквеЗаболели –939 482Умерли –13 772Выздоровели –839 832Коронавирус в РоссииЗаболели –3 934 606Умерли –75 735Выздоровели –3 413 495Коронавирус в миреЗаболели –105 609 226Умерли –2 300 003Выздоровели –75 764 931