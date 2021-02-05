Пандемия отступает с каждым днём, в том числе – в России. В связи с этим специалисты начинают задумываться о снятии карантинных мер.
Пандемия отступает с каждым днём, в том числе – в России. В связи с этим специалисты начинают задумываться о снятии карантинных мер.
Об этом задумался и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он заявил, что уже к концу текущей недели власти Подмосковья могут снять ограничения на работу ночных заведений и культурных учреждений.
В Москве же полным ходом идёт вакцинация. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на получение вакцины записались порядка полумиллиона человек. Порядка 400 тысяч граждан уже вакцинированы.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также констатировал, что эпидемия коронавируса в России сегодня отступает. Глава Минздрава обратил внимание, что количество находящихся под наблюдением врачей пациентов с ковидом сократилось на треть. В настоящее время на контроле медиков находятся порядка 800 тысяч человек.
Коронавирус в Москве
Заболели –
939 482
Умерли –13 772
Выздоровели –
839 832
Коронавирус в России
Заболели –
3 934 606
Умерли –
75 735
Выздоровели –
3 413 495
Коронавирус в мире
Заболели –105 609 226
Умерли –
2 300 003
Выздоровели –
75 764 931