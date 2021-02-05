Всего на эти цели потратят более 20 млн рублей. Завершить работы планируется в сентябре.

В 2021 году в Судиславле продолжится ремонт транзитной магистрали, ведущей на северо-восток Костромской области. Подрядчик определён, ведутся подготовительные работы. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.Как уточняет пресс-служба губернатора, проведение конкурса заранее – требование главы региона Сергея Ситникова. Такой подход необходим, чтобы своевременно провести подготовку к ремонту и начать асфальтирование, как только позволят погодные условия.Победителем торгов стала ярославская компания ООО «Авангард-Строй».«В заключённом с компанией контракте прописана обязанность подрядчика своевременно заготовить необходимые материалы, обеспечить на участке безопасное движение, а также провести работы в соответствии с утвержденным графиком», - пояснили в администрации Судиславля.Транзитная дорога, пролегающая через две улицы - Костромскую и Комсомольскую, выходит на федеральную трассу Кострома-Шарья-Киров-Пермь.В рамках контракта будет обновлено асфальтобетонное покрытие, установлены бортовые камни, обустроят заездные карманы, систему водоотоведения, установят новые плавающие люки. Всего на эти цели потратят более 20 млн рублей. Завершить работы планируется в сентябре.Всего в Костромской области в текущем году за счёт федеральной и региональной программ отремонтируют 280 километров автодорог.