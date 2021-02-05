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<a href="https://33live.ru/novosti/05-02-2021-kurs-evro-upal-nizhe-90-rublej.html" target="_blank">Курс евро упал ниже 90 рублей</a> - Во время торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже отметки в 90 рублей, передает . Тем временем один доллар стоит 65 рублей 15 копеек. В ходе дальнейших торгов эти показатели могут ..