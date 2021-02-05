Борьба с онкологическими заболеваниями остается ключевой задачей здравоохранения Москвы. Несмотря на пандемию коронавируса и возникшие из-за нее сложности, оказание помощи пациентам с доброкачественными и злокачественными новообразованиями не было остановлено ни на день, отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Борьба с онкологическими заболеваниями остается ключевой задачей здравоохранения Москвы. Несмотря на пандемию коронавируса и возникшие из-за нее сложности, оказание помощи пациентам с доброкачественными и злокачественныминовообразованиями не было остановлено ни на день, отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Когда была объявлена пандемия, ни одна онкологическая больница не была закрыта и перепрофилирована под лечение зараженных коронавирусом. Так, за год провели свыше 280 тысяч госпитализаций, связанных с доброкачественными и злокачественными опухолями. По словам Раковой, число курсов лучевой терапии во время пандемии выросло до девяти тысяч, а химиотерапии – до 248 тысяч.Чуть больше года назад мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый стандарт онкологической помощи. За это время было определено шесть якорных медучреждений, в которых работают высококвалифицированные врачи-онкологи. Такие клиники также обладают полным спектром необходимых возможностей.Речи идет о ГКБ им. Д. Д. Плетнева, МКНЦ им. А. С. Логинова, Московской городской онкологической больнице №62, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ №40 и ГКОБ №1. К каждому учреждению был присоединен амбулаторный блок: например, бывший онкодиспансер или онкологическое отделение поликлиники.Таким образом, каждый пациент в любом округе может получить медицинскую помощь в рамках одного учреждения, отметила Ракова. Это также позволяет сократить сроки диагностики новообразований и ускорить начало лечения. Анастасия Владимировна сообщила, что административная трансформация онкослужбы была завершена в середине декабря 2020 года.Этот процесс включал в себя закупку более 300 единиц медицинской техники и отработку стандартов работы в лабораториях, ведь точная и эффективная диагностика крайне важна, чтобы правильно и своевременно подобрать терапию, учитывая особенности организма каждого пациента.Благодаря новому оборудованию был максимально автоматизирован процесс обработки диагностического материала. Иными словами, клиники полностью перешли в цифровую среду. Теперь врачи могут консультировать по сложным и неоднозначным случаям не только региональные медучреждения, но специалистов из других стран.Ракова также подчеркнула, что сроки прохождения пациентами всех этапов диагностики и терапии были регламентированы. Они смогут ознакомиться с полным перечнем исследований еще до визита к врачу-онкологу. Сделана сквозная запись из поликлиник сразу в центры амбулаторной онкологической помощи: терапевт может сразу записать пациента к онкологу, если есть малейшие подозрения.