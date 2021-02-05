Злоумышленница, используя свое служебное положение, воспользовалась данными пенсионерки и получила за нее банковскую карту...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОУР УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки.В дежурную часть с заявлением обратилась 86-летняя пенсионерка. Заявительница сообщила, что с ее банковского счета пропали денежные средства в размере около 1,2 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 29-летняя жительница столицы, являющаяся сотрудницей одной из финансовых организаций.Установлено, что в 2018 году заявительница открыла счет в филиале одного из банков на проспекте Мира, где и работала подозреваемая, однако выпущенную банковскую карту женщина не получила. Тогда злоумышленница, используя свое служебное положение и автоматизированную систему финансово-кредитной организации, воспользовалась данными пенсионерки и получила карту за женщину. В течение нескольких лет мошенница использовала поступающие на счет денежные средства. Когда заявительница решила закрыть счет в отделении банка, денег на счету не оказалось.По данному факту СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление возможных соучастников, установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29