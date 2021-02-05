В соцсетях автомобилисты жалуются на ямы на федеральной трассе М7 в Вязниковском районе.

В соцсетях автомобилисты жалуются на ямы на федеральной трассе М7 в Вязниковском районе.Как пишут пользователи, из-за сильных выбоин, можно загубить диски и ходовую. Когда будет отремонтирована дорога?Вот такие ямы встречаются на трассе М7 в Вязниковском районе. Самые большие - перед поворотом в деревню БолымОтиха. Как говорят водители, с такими ямами на дорогах...-Думаю, что колеса отлетят...По информации ГИБДД, на этом участке трассы с 27 по 2 февраля пострадало уже больше 50 машин.Николай Прихода, заместитель главы администрации района по городскому хозяйству:- С руководством участка автодороги на связи держимся, на сегодняшний день они мне сказали, что идут работы по устранению ямочности в круглосуточном режиме. К счастью, погода позволяет это сделать. У них вышло три бригады. По их информации, данная ямочность будет устранена уже к концу недели.И действительно, ям на дорог сегодня меньше. Подрядные организации устранили выбоины на трассе. Но из-за увеличения дорожного трафика- большегрузов стало больше на тридцать процентов, достаточно пары часов, чтобы на месте ремонта яма появилась вновь.- Засыпали вот это крошкой, она теперь вся летит и в стёлка, и в кузов. Не знаю, временно. Но когда будут делать по-нормальному, когда только высохнет. А так вот... змейкой по всей дороге.Ямы да, конечно, то что сделали мост - это нравится. А ямы - это ужас!Как сообщает сайт Упрдора Москва-Нижний Новгород, повреждения дорожного полотна происходит из-за частных колебаний температур и высокой интенсивности движения. Ямочный ремонт - временная мера. При наступлении благоприятных погодных условий, дорожное полотно на поврежденных участках обещают перестелить.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"