Не пропустите "Субботние вести" с Татьяной Воронцовой 6 февраля в 8.00.
Не пропустите "Субботние вести" с Татьяной Воронцовой 6 февраля в 8.00. И вот некоторые темы.
- Бесценные реликвии некрасовских времен. Как хранят память поэта в Алешунине?
- Сбросили с колокольни, вырвали язык, но он выжил. История спасенного в Вязниках колокола.
- Любите мультфильмы? А как их создают? Приглашаем в домашнюю мультстудию.
- Солнечная Индия, колоритная Шри-Ланка и даже подводный пленэр. Путешествия в живописи.
- Как Батый штурмовал Владимир? Занимательные факты и археологические изыскания.