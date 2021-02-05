Не пропустите "Субботние вести" с Татьяной Воронцовой 6 февраля в 8.00.

Не пропустите "Субботние вести" с Татьяной Воронцовой 6 февраля в 8.00. И вот некоторые темы.- Бесценные реликвии некрасовских времен. Как хранят память поэта в Алешунине?- Сбросили с колокольни, вырвали язык, но он выжил. История спасенного в Вязниках колокола.- Любите мультфильмы? А как их создают? Приглашаем в домашнюю мультстудию.- Солнечная Индия, колоритная Шри-Ланка и даже подводный пленэр. Путешествия в живописи.- Как Батый штурмовал Владимир? Занимательные факты и археологические изыскания.