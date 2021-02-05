Для окончания эпидемии коронавируса и возвращению планеты к нормальной жизни необходимо чтобы более 70 процентов населения привились. Для этого потребуется много времени.

Для окончания эпидемии коронавируса и возвращению планеты к нормальной жизни необходимо чтобы более 70 процентов населения привились. Для этого потребуется много времени.Для того, чтобы прививку сделали 75 процентов населения планеты, потребуется семь лет. Именно такой процент привитых людей потребуется для остановки эпидемии коронавируса на Земле и возобновления нормальной жизни населения.С учетом сегодняшних темпов вакцинации самым прогрессивным оказался Израиль и ОАЭ. По прогнозам эти государства распрощаются с эпидемией через два месяца. В Великобритании потребуется больше времени – около полугода. США приблизятся к цели к Новому году, пишет Bloomberg.Хуже дела обстоят в Канаде, где темпы сильно замедлились из-за перебоев с поставками вакцины. Если все так пойдет и дальше, то остановить темпы заболеваемости удастся только через десять лет.Примерно так же дела обстоят и в России и Индии. Эти страны почти на одном уровне по темпам вакцинации населения. Прививка 75 процентов населения займет два с половиной года в Италии, чуть более трех лет в Германии и около четырех – во Франции. Китаю потребуется около пяти лет.Ранее ВОЗ сообщила, что у них нет информации о том, защищает ли прививка от распространения ковида. А пока таких данных нет, людям надо продолжать носить маски и держаться друг от друга подальше.