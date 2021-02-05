Установлено, что задержанная представила в банк недостоверные документы, а также фиктивный паспорт на чужое имя...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали женщину, подозреваемую в попытке мошенничества.В полицию поступило заявление от представителя одного из коммерческих банков, расположенного на 1-й Тверской-Ямской улице. Он сообщил, что в учреждение с заявкой на кредит в размере около 1,5 миллионов рублей обратилась неизвестная. Она заполнила анкету и представила справку с места работы, а также справку о своих доходах. Сотрудники банка заключили с гражданкой кредитный договор, но представленные ей документы вызвали сомнение в их подлинности и они сообщили об этом в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 38-летнюю приезжую женщину. Установлено, что задержанная представила в банк недостоверные документы, а также фиктивный паспорт на чужое имя.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60