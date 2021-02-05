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<a href="https://33live.ru/novosti/05-02-2021-prirost-sluchaev-covid-19-v-rossii-za-sutki-sostavil-166-tysyachi.html" target="_blank">Прирост случаев COVID-19 в России за сутки составил 16,6 тысячи</a> - Оперативный штаб опубликовал в пятницу новые данные о заболеваемости COVID-19 в России. За прошедшие сутки число инфицированных выросло на 16 688.