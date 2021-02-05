В Москве продолжает активно развиваться система профессиональной навигации, которая позволяет школьникам быстрее определиться с будущей профессией. Студенты же смогут убедиться в том, что их выбор был правильным. Речь идет о детских технопарках, добровольных экзаменах мероприятиях проекта Бизнес уикенд, пользующихся огромной популярностью во время пандемии коронавируса.

В Москве продолжает активно развиваться система профессиональной навигации, которая позволяет школьникам быстрее определиться с будущей профессией. Студенты же смогут убедиться в том, что их выбор был правильным. Речь идет о детских технопарках, добровольных экзаменах мероприятиях проекта "Бизнес уикенд", пользующихся огромной популярностью во время пандемии коронавируса.В настоящий момент в Москве существуют 18 детских технопарков, в которых проходят занятия для школьников. Во время пандемии коронавируса обучение проходило в онлайн-формате. Что касается участников, то их количество возросло до 40 тысяч. Как только эпидобстановка в столице улучшилась, занятия стали проходить офлайн с соблюдением всех мер безопасности, чтобы дети не заразились коронавирусом.128 учащихся, которые посещали детские технопарки, получили дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), а 170 слушателей заняли первое место в крупнейших олимпиадах и конкурсах дополнительного творчества, поэтому можно сказать: такие занятия не только интересные, но и полезные.Школьники могут выбрать любое мероприятие, которое им нравится, ведь в Москве действует 88 лабораторий, а программы проводят по 41 направлению: например, робототехника, виртуальнаяи дополненная реальности, космонавтика, биотехнологии, нанотехнологии,авто– и авиамоделирование, промышленный дизайн, 3D-технологии и прочее.Стоит отметить, что за все время существования детских технопарков слушателями программы стали более 280 тысяч учащихся, 400 из них получили дополнительные баллы к ЕГЭ. Недавно появился портал, где можно узнать об актуальных программах и мероприятиях.Добровольные квалификационные экзамены (ДКЭ) существуют для того, чтобы студенты смогли проверить свои знания. Реальные работодатели подготовили практические задания в области инженерии и строительства, маркетинга и коммуникационных технологий, финансов и аналитики, цифровых технологий, а также услуг для населения.В организации ДКЭ приняли участие более 80 компаний: ОАО "РЖД", корпорация "Росатом", EY, Rambler Group, SuperJob, Skyeng, компания "Яндекс", МОЭК "Северсталь" и другие. Количество студентов, которые заинтересовались этой программой, каждый год увеличивается. В 2017 году – 350 участников, а в 2020 – уже порядка 12 тысяч.ДКЭ востребованы не только среди студентов из Москвы, но и из Белоруссии, Украины, Великобритании, Китая, США и Финляндии. Работодатели присматриваются к тем, кто хорошо справляется с заданиями. Лучшие участники программы попадают в крупнейшие компании.Проект "Бизнес уикенд" создан как для школьников, так и для студентов. Они могут получить знания и овладеть навыками, которые в будущем помогут открыть собственное дело. Для всех участников существуют однодневные тренинги, после которых можно записаться на преакселератор – вторую ступень проекта, где проходит более серьезное обучение.В развитии бизнес-идеи помогают опытные наставники. На последнем этапе ступенчатого обучения участники разбирают реальные кейсы, общаются с экспертами и выполняют практические задания. Для школьников есть отдельная программа, включающая игры и соревнования.Люди старшего поколения могут стать участниками программы "Бизнес уикенд 50+", где не только применяют накопленный за десятилетия опыт, но и получить новые навыки. Для тех, кто хочет стать самозанятым, с 2020 года существует "Бизнес уикенд. Компетенции".Молодых предпринимателей поддерживают в клубе Business Update. Для его членов организованы конкурсы, кейс-чемпионаты, хакатоны и акселераторы. Онлайн-проектом уже заинтересовались более восьми тысяч человек. На сайте размещается актуальная информация о стажировках, разборы кейсов и обучающие видео.Для мотивации участников существует персональный рейтинг, который повышается из-за активности. Прошедший все ступени обучения сможет стать наставником для новичков.