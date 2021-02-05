В конце прошлого года президент России Владимир Путин приказал принять меры по сдерживанию цен на продукты, отметив, что увеличение стоимости товаров пандемией не объяснишь. Спустя два месяца министр экономического развития Максим Решетников доложил главе государства о ситуации на продовольственном рынке страны.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин приказал принять меры по сдерживанию цен на продукты, отметив, что увеличение стоимости товаров "пандемией не объяснишь". Спустя два месяца министрэкономического развития Максим Решетников доложил главе государства о ситуации на продовольственном рынке страны.Ранее Владимир Путин заметил, что в 2020 году стоимость сахара увеличилась на 73%, а подсолнечного масла – на 26%. Макароны и мука подорожали на 16%. Министры пообещали принять меры, после чего – отчитаться.Во время недавней встречи с президентом Максим Решетников заявил, что были подписаны соглашения с торговыми сетями и осуществляется поддержка российских производителей. После этого министр экономического развития сообщил: цены на сахар снизились, на масло – стабилизировались.Но принятых мер оказалось недостаточно, отметил Решетников. В повышении цен на продукты он обвинил мировые рынки и отечественных спекулянтов, которые придерживают товар и дожидаются повышения стоимости, чтобы продать его выгоднее для себя.Именно поэтому российская пшеница с октября по декабрь 2020 года подорожала на 20%. В январе 2021-го ее стоимость еще увеличилась на 12%. Путин признал, что ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется. Решетников, в свою очередь, сообщил, что с 1 марта экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу будет увеличена вдвое.