По мнению столичных властей, проводить массовые мероприятия пока рано.

Основные ограничения из-за коронавируса могут снять в Москве к маю. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24"."Я говорил, что январь будет переломным и у нас начнется выход из этой ситуации. Практически так и получается. Но, тем не менее, количество человек, которые находятся в госпиталях, и заболеваемость все еще высокие. Если этот тренд сохранится, то я думаю, что к маю, действительно, основные ограничительные меры будут сняты", - сказал Собянин.Тем временем, проводить массовые мероприятия в Москве пока рано, также преждевременно отменять домашний режим из-за коронавируса для пожилых москвичей и людей из групп риска. "Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми", - сказал Собянин.Он указал, что отмена требования о переводе 30% сотрудников в Москве на удаленный режим работы является важным решением, которое дает возможность экономике нормально развиваться, а людям - возвращаться на рабочие места и полноценно работать.Собянин 27 января отменил обязанность работодателей отправлять на удаленку 30% сотрудников. Теперь решение о том, возвращать работников в офисы или сохранять удаленный режим работы, остается за руководителями предприятий. При этом сохраняется домашний режим для пожилых горожан и представителей групп риска, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями. Кроме этого, были сняты ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах с 23:00 до 06:00.