На лыжню вышел и сам Слепов, чемпион Европы и России.

На лыжню вышел и сам Слепов, чемпион Европы и России.- Поехал смотреть трассу! Всем ЗОЖ!Традиционные открытые соревнования по пневматическому биатлону среди студентов традиционно проводит Владимирский Государственный Университет. Обычно эти старты собирают до двадцати команд. Однако, в этот раз присутствовать смогли не все. Дистанцию прошли четыре команды. Как написал Алексей в своём блоге, он сам хорошо преодолел два огневых рубежа, сделал по одному промаху. А победила в турнире по пневматическому биатлону команда девушек из спортшколы.