Сотрудники ГУ МВД России по г. Москве изъяли свыше 2 млн контрафактных носителей в результате пресечения деятельности лиц, осуществлявших их незаконное хранение и перевозку...

«Сотрудники ГУ МВД России по г. Москве изъяли свыше 2 млн контрафактных носителей в результате пресечения деятельности лиц, осуществлявших их незаконное хранение и перевозку», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе реализации оперативной информации полицейские обнаружили автомобиль марки «Пежо». При обыске в данной машине обнаружено и изъято свыше 40 тысяч оптических носителей с аудиовизуальными произведениями.Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».При проведении обысков в складских помещениях и автомобилях, используемых соучастниками, расположенных в различных регионах Российской Федерации, также обнаружена и изъята контрафактная продукция и иные предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного дела.В общей сложности сотрудниками полиции изъято более 2 млн контрафактных носителей.В рамках расследования уголовного дела в ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский центр» проведен ряд технико-криминалистических судебных экспертиз. Установлено, что изъятые CD- и DVD-диски с записью аудиовизуальных, музыкальных видеопрограмм имеют критерии отличия от правомерно выпускаемых экземпляров.Предварительная сумма материального ущерба превышает 100 млн рублей.Судебные органы удовлетворили ходатайство следствия об уничтожении контрафактных компакт-дисков.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28