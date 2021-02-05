Злоумышленники нанесли заявителю несколько ударов, открыто похитили мобильный телефон и часы, после чего скрылись в неизвестном направлении...
Оперуполномоченные ОУР УВД по ЮВАО г. Москвы совместно с коллегами из ОМВД России по району Кузьминки задержали двоих мужчин, подозреваемых в грабеже.
В полицию поступило сообщение от 32-летнего приезжего гражданина. Мужчина сообщил, что при выходе из отделения банка на Зеленодольской улице на него напали двое неизвестных. Мужчины нанесли ему удары в область лица, открыто похитили мобильный телефон и часы, после чего скрылись в неизвестном направлении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на Жигулевской улице сотрудники полиции задержали подозреваемых – 19-летнего и 21-летнего приезжих. Похищенное имущество они успели сбыть, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
По данному факту следствием Отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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