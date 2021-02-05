Злоумышленники нанесли заявителю несколько ударов, открыто похитили мобильный телефон и часы, после чего скрылись в неизвестном направлении...

Оперуполномоченные ОУР УВД по ЮВАО г. Москвы совместно с коллегами из ОМВД России по району Кузьминки задержали двоих мужчин, подозреваемых в грабеже.В полицию поступило сообщение от 32-летнего приезжего гражданина. Мужчина сообщил, что при выходе из отделения банка на Зеленодольской улице на него напали двое неизвестных. Мужчины нанесли ему удары в область лица, открыто похитили мобильный телефон и часы, после чего скрылись в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Жигулевской улице сотрудники полиции задержали подозреваемых – 19-летнего и 21-летнего приезжих. Похищенное имущество они успели сбыть, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18