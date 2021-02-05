На высоте около четырех тысяч метров на склоне Эльбруса мужчина провалился в ледяной разлом глубиной порядка 15 метров, передает . От страшных травм его спас сноуборд, с помощью которого ..

На высоте около четырех тысяч метров на склоне Эльбруса мужчина провалился в ледяной разлом глубиной порядка 15 метров, передает . От страшных травм его спас сноуборд, с помощью которого турист удерживал себя в подвешенном состоянии до прибытия спасателей. Экстренные службы вызвала спутница спортсмена, с которой он отправился в путешествие.