Местные власти утверждают, что из кранов жителей теперь течёт чистая вода.

Износ 80% сетей водоснабжения и водоотведения – одна из главных проблем города Камешково последних лет. Как сообщает пресс-служба Белого дома, она начала решаться. На строительство и реконструкцию очистных сооружений и водозабора было выделено 636 млн рублей.Порой в городе текли реки канализационных стоков, вода из крана - светло-коричневого цвета, а содержание железа в ней - 30 раз превышало предельно допустимую концентрацию.При поддержке Фонда моногородов в городе построены объекты водоснабжения, которыми пользуются почти 12 тысяч человек.«Сейчас аварийность на коммунальных сетях водоснабжения в Камешкове снизилась на 30%, объём подачи воды вырос на 350%. К центральному водопроводу подключены 100 предпринимателей, 40 социальных учреждений и 209 жилых домов. На централизованное водоснабжение начали переходить и владельцы частных домов», - отметили в региональном департаменте ЖКХ.