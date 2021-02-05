В Меленках 30-летнего мужчину признали виновным сразу в трёх преступлениях. Самое страшное – убийство. Как установил суд, летом 2020 года обвиняемый распивал со своим пожилым знакомым

В Меленках 30-летнего мужчину признали виновным сразу в трёх преступлениях. Самое страшное – убийство. Как установил суд, летом 2020 года обвиняемый распивал со своим пожилым знакомым спиртные напитки. В какой-то момент мужчины поссорились. Примечательно, как уточняет прокуратура, конфликт произошёл на почве ревности, хотя между собутыльниками разница в возрасте почти в 40 лет (пенсионеру было уже