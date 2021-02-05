В здании Московского художественного театра имени Чехова в Камергерском переулке в центре Москвы было обнаружено тело 60-летнего мужчины, передает . Погибший сидел на кушетке в раздевалке. ..

В здании Московского художественного театра имени Чехова в Камергерском переулке в центре Москвы было обнаружено тело 60-летнего мужчины, передает "". Погибший сидел на кушетке в раздевалке. Нашел его сотрудник, который утром пришел на работу.Сообщается, что признаков насильственной смерти при поверхностном осмотре обнаружено не было. Выяснить все обстоятельства произошедшего предстоит полиции.